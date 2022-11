Wouter Vrancken a analysé la belle victoire des siens contre Charleroi.

Wouter Vrancken devrait être un coach comblé, mais l'ancien coach de Malines est un perfectionniste. Une victoire contre Charleroi sur le score de 4-1, oui. Mais tout n'était pas parfait pour autant, comme il nous le confie en conférence de presse.

"Ce n'était pas facile aujourd'hui, avec un bon adversaire qui a dû sortir de son bloc rapidement à cause du but tombé assez tôt dans la rencontre", débute Vrancken. "Tout aurait pu mal tourner avec le but encaissé, en plus notre bloc n'était pas au top aujourd'hui, c'était la raison principale de nos difficultés. Sur le plan footballistique, nous savions que nous devions maintenir une circulation de balle élevée contre un Charleroi qui n'allait pas nous laisser des espaces. Nous aurions peut-être dû faire un peu plus d'infiltrations ou de courses, mais dans l'ensemble, c'était un bon match."

Il reste donc deux rencontres à Genk avant la pause "Coupe du Monde" : à Westerlo en Coupe de Belgique, et à Anderlecht avant les petites vacances.