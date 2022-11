"Ce n'était pas un bon match de notre part"

Le coach louvaniste sait que son équipe est dans le rouge et n'est plus la même au niveau des prestations.

Marc Brys et OHL sont dans le creux après un super début de saison. Ce samedi, les Louvanistes se sont inclinés sur la pelouse du Cercle de Bruges et dans les dernières minutes de jeu.

"En deuxième mi-temps, nous avons montré que notre objectif principal était de gagner et du côté du Cercle, ils étaient satisfaits d'un point. Mais vous ne marquez pas ce but et dans les dernières minutes, vous encaissez sur un coup de pied arrêté. Ce n'était définitivement pas un bon match de notre part, surtout en première mi-temps. Mais nous devons toujours marquer en deuxième mi-temps avec les occasions que nous avons eues."

6 sur 24, c'est le bilan des louvanistes qui commence à être sévère. "Par-dessus tout, nous devons continuer à croire en nous-mêmes", estime Marc Brys.