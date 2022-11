Sven Kums savoure : "C'est une semaine parfaite pour nous"

La Gantoise a remporté la Bataille des Flandres ce dimanche contre le Club de Bruges (2-0) ce dimanche après-midi lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Sven Kums a joué un match solide et a servi Ngadeu très intelligemment lors du deuxième but. "Les dix premières minutes, nous n'avons pas vraiment commencé fort, le Club a gagné la plupart des duels. Par la suite, nous sommes rapidement entrés dans le jeu et vous nous avez vu grandir. Après le but, les rôles étaient inversés et La Gantoise était l'équipe dominante", a expliqué le milieu de terrain.

"Ils ont eu beaucoup de mal avec notre pression, c'est intelligent de retrouver cette énergie après un match européen. Le Club s'est procuré de petites occasions dans ce match, nous les avons bien tenus à l'écart de leur jeu. C'est une semaine parfaite pour nous, les prochains matchs restent cependant très importants. Espérons qu'il y aura un bon résultat pour Gand."