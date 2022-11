Voici notre équipe type de la 16e journée de JPL : Deux Buffalos, deux Côtiers et un Mauve

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence le week-end dernier et certains se retrouvent dans notre onze type.

Gardien

Anthony Moris a effectué une belle prestation avec l'Union SG contre Westerlo même si l'international luxembourgeois n'a pas enregistré de clean sheet.

Défenseurs

En défense, Eric Bocat (STVV) occupe le poste de back gauche tandis que Michael Murillo (Anderlecht) est aligné à droite. La charnière centrale est composée de Michael Ngadeu (La Gantoise) et de Christian Ravych (Cercle).

Milieux

Dans l'entrejeu, nous avons opté pour Mamadou Sangaré (Zulte Waregem), Birger Verstraete (KV Malines) et Cameron McGeehan (Ostende). À noter que le Côtier a planté un doublé et a permis aux siens de prendre trois points précieux dans la course au maintien.

Attaquants

Devant, on retrouve Paul Onuachu (Genk), auteur d'un quadruplé contre Charleroi. À ses côtés, il y a Frazer Hornby (Ostende) auteur d'un but contre Courtrai et en très grande forme ces dernières semaines, ainsi que Hugo Cuypers (La Gantoise) qui a ouvert le score et a été très bon contre le Club de Bruges.