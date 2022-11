Un autre Anderlechtois fait également partie de la pré-sélection de Roberto Martinez

Il a été préféré, de manière assez surprenante, au meilleur passeur de Jupiler Pro League : Mike Trésor Ndayishimiye.

Ce jeudi à Tubize, Roberto Martinez dévoilera la liste des 26 sélectionnés pour la Coupe du Monde. Il y a quelques semaines, le sélectionneur espagnol de notre équipe nationale a dû rendre à la FIFA une liste de 55 joueurs pré-sélectionnés, dans laquelle figurent quelques surprises. Depuis lors, une partie de la liste a fuité, et certains choix ont fait beaucoup parler. On pense notamment aux non-sélections de Nicolas Raskin et d'Arnaud Bodart qui ont fait couler beaucoup d'encre en bord de Meuse, mais aussi à celles de Bryan Heynen et Mike Trésor Ndayishimiye, qui ont quant à elles beaucoup fait parler au cœur du Limbourg.

Après Mario Stroeykens, Hendrik Van Crombrugge, Hannes Delcroix, Zeno Debast et Julien Duranville, un autre joueur du Sporting d'Anderlecht fait également partie de cette pré-sélection, en la personne de... Francis Amuzu. Une pré-sélection qui fait déjà beaucoup parler. Roberto Martinez a donc décidé de se passer du meilleur passeur de la Jupiler Pro League - 13 passes décisives - pour privilégier Amuzu. Étrange.