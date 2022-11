Le Napoli émerge en fin de match face à Empoli et met davantage la pression sur l'AC Milan

Les Napolitains prennent le large en tête de Serie A.

Opposé ce mardi soir à Empoli, le Napoli a rencontré plusieurs difficultés à trouver la faille. Sans Koni De Winter, blessé, Empoli a tenu la baraque... jusqu'à la 69e, moment choisi par l'arbitre pour siffler un penalty en faveur des locaux.

Lozano, monté seulement quelques minutes auparavant à la place d'Osimhen, a pris ses responsabilités en convertissant l'envoi. Le Mexicain s'est ensuite montré à nouveau décisif, en assistant Zielinski et en permettant au Napoli de tuer le match (88e).

Grâce à cette nouvelle victoire, Naples prend provisoirement 9 points d'avance sur l'AC Milan, qui joue ce mardi soir face à Cremonese.

Dans l'autre rencontre avancée de la journée en Serie A, la Spezia et l'Udinese ont partagé l'enjeu. Après un début de saison en fanfare, le club d'Udine baisse en régime et se retrouve 8e de Serie A, avec donc un match de plus que l'ensemble de ses concurrents directs en haut de classement.