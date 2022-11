Et dire que Zakaria Bakkali aurait pu...rêver du Mondial

Zakaria Bakkali revient en forme avec Waalwijk. L'occasion de rappeler que le Diable d'un soir peut toujours envisager une sélection...mais pas forcément avec la Belgique.

Quoi ? Zakaria Bakkali à la Coupe du Monde ? De tous les noms plus ou moins farfelus évoqués ces derniers mois, voilà bien le dernier qu'on attendrait. Pire : il faisait partie de ces noms que ceux croyant en un "complot Mauve" citaient en ironisant sur le fait que Roberto Martinez reprendrait n'importe qui évoluant à Anderlecht. Depuis ses 2 caps en 2013, la carrière de Bakkali l'a éloigné loin, très loin des Diables Rouges et avec 28 petits matchs peu convaincants pour Anderlecht de 2018 à 2022, il n'a certainement jamais été considéré par le sélectionneur.

Et son regain de forme récent avec le RKC Waalwijk (3 buts en 7 matchs, avec un doublé en 10 minutes face à l'AZ Alkmaar) ne change rien : il faudrait une saison de très haut vol, des absents et probablement un miracle pour qu'un jour, Bakkali redevienne international belge. Il a cependant une autre option.

La FIFA a changé le règlement

Depuis septembre 2020, une nouvelle règle facilite en effet le changement de sélection nationale. Ces règles permettent désormais à un joueur de changer de couleurs s'il n'a pas joué plus de 3 matchs avec une équipe nationale, les a joués à 21 ans ou moins et n'a pas disputé de grande compétition.

Photonews

Zakaria Bakkali a 2 caps avec la Belgique ; il avait 17, puis 19 ans quand il les a honorées et si ce furent bien des matchs officiels, c'était en qualifications et pas dans une phase finale de grande compétition. Le Maroc peut donc faire appel à ses services, ce qui serait ironique quand on pense au fait que Marc Wilmots avait très certainement "pressé" la première sélection du prodige du PSV Eindhoven à l'époque afin qu'il privilégie la Belgique.

Bien sûr, 8 (bouts de) matchs cette saison en Eredivisie ne suffiront pas à l'emmener au Qatar. Mais les Lions de l'Atlas connaissent ce point de règlement, qu'ils ont utilisé pour chiper Munir El Haddadi à l'Espagne. Dans les mois à venir, on ne serait pas surpris que Bakkali le rejoigne. Vous l'aurez lu ici en premier...