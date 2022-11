Mbokani est motivé : "C'est le moment d'aller chercher l'Antwerp"

Dieumerci Mbokani rencontre son ancien club l'Antwerp en Coupe ce jeudi soir. L'attaquant doit être motivé, car il n'a pas vraiment apprécié la façon dont il a dû partir.

"l'Antwerp reste mon club. D'ailleurs, j'ai toujours un bon contact avec "monsieur le président", Paul Gheysens. Il m'a immédiatement envoyé un SMS pour me féliciter quand j'ai marqué mon premier but pour Beveren", a déclaré Mbokani à Het Laatste Nieuws.

Mais il n'a pas quitté le Bosuil avec le sourire sur les lèvres. ''Je n'ai pas à prouver à qui que ce soit que je ne suis pas trop vieux, tout le monde connaît mes qualités. Je sais que les adversaires ont peur de moi. Pour l'instant, ça ne tourne chez eux. C'est le moment idéal pour jouer l'Antwerp."

Et "Dieu" est en forme avec deux buts et deux passes décisives. ''C'est de mieux en mieux à l'entraînement. Si je devais mettre un chiffre dessus, je dirais que je suis autour de 70%. Je parle aussi beaucoup aux jeunes gars ici. Je les corrige à l'entraînement. Sinon, ils courent partout et nulle part. J'aime faire ça."