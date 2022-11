Mike Trésor en Paul Onuachu coupent court aux rumeurs de transfert

Que va-t-il se passer cet hiver pour l'un est le meilleur buteur de la Jupiler Pro League et son donneur d'assists attitré ?

Mike Trésor (5 buts, 13 passes décisives) et Paul Onuachu (12 buts) portent Genk au sommet du classement cette saison. De quoi attirer le regard d'autres clubs alors que la trêve arrive et que le mercato pointe déjà le bout de son nez.

Les supporters limbourgeois doivent-ils s'inquiéter à l'approche de la période de transfert ? "Pourquoi devraient-ils avoir peur ? Nous sommes toujours sous contrat ici et les choses vont bien. Par rapport à l'année dernière, je me sens très bien. Je veux continuer sur cette voie jusqu'à la fin de la saison", explique Mike Trésor dans Het Laatste Nieuws. .

Paul Onuachu ajoute : "Ces dernières années, on a tellement parlé de transfert pour moi. Je suis toujours là. Si un club me veut, il devrait s'ajouter à la liste. Mais honnêtement ? C'est la chose qui m'importe le moins aujourd'hui. Je suis heureux et concentrez-vous sur les objectifs de Genk."