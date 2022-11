L'Espagne connait le remplaçant de José Gaya

Les derniers préparatifs des listes se font, et les incertains commencent à disparaitre, c'est le cas de José Gaya.

Le latéral de Valence était incertain mais quand même appelé à ce poste, faute de concurrence. Hier face à la Jordanie, on a pourtant vu Aymeric Laporte occuper le couloir gauche et cela ne présageait rien de bon pour le latéral gauche de nature. C'est désormais officiel, il ne sera pas apte pour la Coupe du monde et est remplacé par un jeune. Alejandro Baldé, 16 matchs en pro et formé à la masia. C'est la première fois qu'il est convoqué avec la Roja mais ne devrait pas avoir du mal à s'incorporer vu le nombre de jeunes catalans déjà en place (Pedri, Gavi, Garcia,...)