Robert Lewandowski évoque le missile tombé en Pologne : "Ce n'était pas un moment facile"

Au moment de l'explosion, la sélection polonaise se trouvait encore à Varsovie pour préparer un match amical contre le Chili (1-0), avant de rejoindre Doha pour disputer le Mondial, contre le Mexique (mardi).

Robert Lewandowski a évoqué comment lui-même et ses équipiers avaient été affectés par la chute d'un missile, mardi dans le sud de la Pologne. Ce projectile a frappé le village de Przewodow, près de la frontière ukrainienne, causant la mort de deux hommes et faisant craindre une escalade majeure dans la guerre menée par la Russie en Ukraine.

"Ce n'était pas un moment facile. Tout le monde attendait des explications, des informations. Malheureusement, cela a touché des personnes qui sont mortes. C'est une situation très difficile. Lorsque les faits ont été éclaircis, on a retrouvé notre calme et on s'est reconcentrés sur ce qu'on avait à faire", a expliqué le joueur du Barça en conférence de presse.

Alors que Kiev a d'abord accusé Moscou d'avoir visé le territoire polonais, Varsovie et l'OTAN ont contredit ces affirmations en assurant que l'explosion avait été provoquée par un tir de missile de la défense aérienne ukrainienne pour intercepter un tir russe visant des infrastructures civiles.