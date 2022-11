Une légende de Tottenham est décédée

Le défenseur anglais Maurice Norman est mort à 88 ans. La légende de Tottenham avait joué 411 matchs et remporté notamment le doublé Coupe-Championnat avec les Spurs en 1961, avant de gagner la Coupe des Coupes en 1963.

We are extremely saddened to learn of the passing of one of our all-time greats, double winner Maurice Norman, who passed away at home on Sunday. He was 88. pic.twitter.com/RHislLnOFE