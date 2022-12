Cité à l'Antwerp, Daley Blind répond aux rumeurs

L'international Oranje de l'Ajax Amsterdam est cité depuis plusieurs jours du côté de l'Antwerp. Il a tenu a réagir sur les réseaux sociaux.

La piste Blind, international à 99 reprises pour les Pays-Bas, s'est réchauffée ces dernières à l'Antwerp. Le média néerlandais De Telegraaf a en effet révélé que le joueur avait demandé à son club de l'Ajax d'Amsterdam l'autorisation de partir cet hiver. L'Ajax aurait accepté et ne devrait pas demander d'indemnité de transfert. Une occasion alors rêvée pour van Bommel et Overmars du côté du Great Old.

Suite à ces informations parues sur lui et ses volontés de départ dans la presse, Blind a tenu à réagir. "Cela est si malheureux et typique que cela se retrouve dans les 'médias' en l'espace d'un jour. Il y a également une mauvaise représentation de la réalité."