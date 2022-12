Marc Brys : "Un but évitable et un carton rouge injustifié"

OHL est passé à la trappe en Coupe de Belgique après avoir chuté à domicile contre Courtrai (1-3).

OH Leuven avait grise mine après le break de la Coupe du monde et son élimination de la Coupe. "Nous avons joué une bonne première mi-temps, nous avons eu plusieurs occasions mais nous n'avons pas marqué. Même au début de la deuxième mi-temps, nous avons eu une autre belle occasion de marquer par l'intermédiaire de Mario Gonzalez. Et puis nous prenons un but contre évitable", a déclaré l'entraîneur Marc Brys à l'issue de la rencontre.

OHL s'est retrouvé à dix après l'expulsion de Mendyl à vingt minutes de la fin. "En raison du carton rouge injustifié, nous nous retrouvons en infériorité numérique. Ensuite, nous avons dû prendre des risques et nous avons encaissé deux autres buts en reconversion offensive C'est particulièrement malheureux", a conclu Brys.