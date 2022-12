Jacob Barrett Laursen après le partage du Standard : "Je suis vraiment très fier de l'équipe"

Ce vendredi soir, La Gantoise a été tenue en échec par le Standard de Liège lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

La Gantoise méritait amplement de l'emporter ce vendredi soir, mais les troupes de Hein Vanhaezebrouck ont buté sur un impérial Arnaud Bodart et sur les montants liégeois à deux reprises avec un poteau pour Hjulsager et une barre transversale pour Odjidja. Le Standard de Liège n’a donc absolument rien montré offensivement, mais a tenu bon face aux assauts gantois.

“C’était un match difficile et la concentration et la mentalité étaient la clé de ce match. On a tout donné pendant plus de 90 minutes et je suis vraiment très fier de l’équipe", a confié Jacob Barrett Laursen au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "On n’a pas eu beaucoup d’occasions, c'est vrai mais on faisait face à une bonne équipe en face. On était venu ici pour prendre les trois points, mais c’est toujours mieux d'obtenir un point que zéro. On va maintenant se reposer et repartir de l'avant en janvier", a conclu le back gauche.