On a retrouvé Jan Vertonghen

Après des débuts difficiles, Jan Vertonghen paraissait loin de l'image de patron de la défense qu'il devait renvoyer à son arrivée. Le voilà revenu du Qatar à un tout autre niveau.

Et si la Coupe du Monde avait libéré Jan Vertonghen ? Depuis son arrivée à Anderlecht, le recordman de caps en équipe nationale paraissait comme nerveux. Débarqué dans une équipe qui ne tournait pas et dont on espérait qu'il soit le leader indiscutable, Vertonghen, en manque de rythme, n'a pas toujours été au niveau attendu. Était-ce le système Mazzù ? L'âge et une baisse de niveau irrémédiable ? Toujours est-il que Vertonghen, s'il amenait une expérience bienvenue, n'a pas stabilisé la défense anderlechtoise.

Lent, pas aussi précis qu'on l'espérait à la relance, pas aussi impérial qu'on l'espérait dans les airs : ceux qui avaient comme dernière image de Jan Vertonghen son niveau de Tottenham ont un peu déchanté. Bien sûr, pas de quoi le placer parmi les flops de l'année 2022, mais pour celui qui était l'un des transferts les plus retentissants de l'été, c'était en demi-teinte.

Mais Sterke Jan a encore du jus. Pourtant, il arrivait à la Coupe du Monde sur une bien mauvaise vague en sélection : catastrophique aux Pays-Bas, à la dérive contre l'Egypte, on se demandait vraiment à quelle sauce Vertonghen allait être mangé au Qatar. Mais le vétéran s'est rebiffé. Peut-être piqué au vif par les critiques...qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Vertonghen a été irréprochable ou presque durant ce Mondial si compliqué. Si la Belgique a pris l'eau à Doha, ce n'est pas à cause d'une défense "trop vieille" - et Vertonghen ne s'est pas privé de le souligner.

Si le résultat collectif n'a pas été à la hauteur des espérances, c'est le moins qu'on puisse dire, Vertonghen n'a rien à se reprocher. Même pour un joueur de cette expérience, c'est un poids qui s'en va : s'il y a encore des échéances à moyen et long terme et que Jan n'a pas pris sa retraite internationale, la pression immédiate d'une Coupe du Monde a peut-être gâché le début de saison du vice-capitaine du RSCA. On a retrouvé Vertonghen : ses matchs à Genk et Charleroi étaient peut-être les meilleurs de sa saison jusqu'ici. Brian Riemer peut s'en réjouir.