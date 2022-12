Voici le onze type des flops du dernier mercato estival en D1A

La première partie de saison est passée. C'est l'occasion de faire le bilan en D1A et d'évoquer les joueurs qui ont connu une adaptation compliquée. Voici le onze des flops du mercato aligné en 3-5-2.

Pour le poste de gardien de but, on a sélectionné le portier d'OHL, Nordin Jackers. Le gardien belge âgé de 25 ans a quitté le SK Beveren l'été dernier pour retrouver la Jupiler Pro League du côté de Den Dreef, mais l'ancien portier de Genk n'a pas disputé la moindre minute chez les Louvanistes. Barré par Valentin Cojocaru, Jackers cire le banc.

Dans notre défense à trois, on retrouve un certain Dedryck Boyata. Le joueur âgé de 32 ans quittait le Herta Berlin et faisait son retour en Belgique l'été dernier après sa signature au Club de Bruges contre un chèque de deux millions d'euros. L'international belge devait apporter son expérience et de la stabilité, en vain. L'ancien joueur de Manchester City a traîné son spleen sur le banc en Venise du nord et a accumulé les mauvaises prestations quand il a reçu sa chance. Au surplus, il n'a pas été repris au Mondial au Qatar avec les Diables Rouges.

Gaston Avila figure également en défense. L'Argentin a rejoint l'Antwerp en provenance de Boca Juniors l'été dernier contre un montant de 4,4 millions d'euros. Le joueur âgé de 21 ans n'a disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues avec le matricule 1 jusqu'à maintenant. Ayant du mal à s'imposer au sein de l'équipe première, le natif de Rosario a joué plusieurs rencontres avec les U23 du Great Old qui évoluent en Nationale 1.

Notre dernier défenseur se nomme Jan Gorenc. Le géant slovène a quitté le NS Mura et a posé ses bagages à Eupen l'été dernier. Le joueur âgé de 23 ans comptabilisait plus de 100 matchs pros en Slovènie et 15 rencontres sur la scène européenne avant de rallier les Pandas. Il devait devenir la tour de contrôle, mais il n'a disputé qu'une toute petite partie chez les Germanophones. Mis à la cave par Bernd Storck, il pourrait obtenir un peu de temps de jeu avec Edward Still en 2023.

Au sein de l'entrejeu, on retrouve Amadou Diawara. L'international guinéen a été l'un des transferts entrants phares en Belgique l'été dernier. Le milieu défensif quittait la Serie A et l'AS Roma pour signer au Sporting d'Anderlecht. Même si le joueur âgé de 25 ans manquait de rythme avant son arrivée en Jupiler Pro League, les observateurs pensaient qu'ils parviendraient à démontrer rapidement ses qualités chez les Bruxellois. Après 15 rencontres disputées toutes compétitions confondues, la natif de Conakry n'a toujours pas brillé sous la tunique mauve. Bien en jambes durant le stage sous les ordres de Riemer, l'ancien joueur de Naples pourrait être l'une des bonnes surprises de la deuxième partie de saison.

Libre de quitter gratuitement le Beerschot après la relégation du club anversois, Raphael Holzhauser décidait de signer à OHL. Tous les observateurs voyaient en lui le parfait successeur de Xavier Mercier parti à Ferencvaros. Mais l'Autrichien est un remplaçant à Louvain où il est irrégulier et affiche de bien tristes statistiques par rapport aux exercices précédents.

Muhammed Gümüskaya a été prêté à Westerlo par Fenerbahçe au mois d'août dernier. Mais le jeune talent turc n'a joué que 229 minutes de jeu avec le promu. Estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt, le milieu offensif âgé de 21 ans n'a pour l'instant rien montrer et poursuit son adaptation.

Sur l'aile droite, on retrouve Jens Petter Hauge. Amené en grande pompe en provenance de Francfort, Hauge peine à confirmer son statut à La Gantoise. Décisif avec trois assists en Coupe de Belgique et en Conference League avec deux passes décisifs, le joueur âgé de 23 ans est moins en verve en championnat où il est la majorité du temps un remplaçant. L'ancien joueur de l'AC Milan a d'ailleurs été dépassé par Ibrahim Salah et semble proche d'un départ. D'ailleurs, La Gantoise songeait à écourter son prêt il y a quelques semaines.

À gauche, Didier Lamkel Zé. Après quatre années passées à l'Antwerp, le sulfureux Camerounais âgé de 25 ans a finalement décidé de s’engager pour trois saisons avec Courtrai. Les Kerels pensaient qu'ils avaient réalisé un coup en or, mais ils ont écarté leur attaquant après que celui-ci ait révélé son probable départ au prochain mercato hivernal vers Ferencvaros (Hongrie). Un clap de fin très rapide pour celui qui a été l'auteur d'un but et de deux assists depuis sa signature au stade des Éperons d'or.

En attaque, nous avons opté pour Roman Yaremchuk et Sebastiano Esposito. Le Club de Bruges a fait sauter la banque en s'offrant l'Ukrainien contre un chèque de 16 millions d'euros. Le plus gros transfert entrant de l'histoire de la JPL s'est peu montré en évidence et a même vu Sowah lui passer devant dans la hiérarchie des attaquants. Alors que l'ancien Gantois devait profiter du break international pour reprendre en puissance, il s'est blessé récemment au mollet et reprendra le chemin de la compétition en janvier.

Anderlecht s'est fait prêter Esposito et pensait réitérer un joli coup sur le marché des transferts en se faisant prêter l'Italien comme ce fut le cas pour Nmecha et Zirkzee. Le joueur qui appartient à l'Inter n’a débuté que sept matchs et a été 19 fois sur le banc. Il a marqué deux buts (à Westerlo et à West Ham sur penalty) et n’a jamais su répondre aux attentes. Le buteur âgé de 20 ans va devoir se trouver un nouveau club en janvier. Si sa situation perdure et n'évolue pas, Anderlecht sera contractuellement obligé de le faire revenir. En ce moment, il s’entraîne individuellement en Italie.