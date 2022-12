Scott Parker, une ambition raisonnable sur le banc du Club de Bruges ?

Le coach anglais est pressenti comme le successeur potentiel de Carl Hoefkens sur le banc du Club de Bruges.

Il fallait se douter, avec la position au classement de Pro League - 4e, avec 12 points de retard sur Genk - et le 8e de finale de Ligue des Champions avec Benfica, que le Club de Bruges allait tenter de recruter du lourd pour s'asseoir sur son banc pour la seconde partie de saison.

Après tout, l'exemple d'Alfred Schreuder, arrivé en pleine saison et qui aura roulé sur le championnat en remportant le titre ensuite, était sans doute un motivant suffisant. De plus, les sommes folles mises lors du dernier marché des transferts et le risque de voir la domination brugeoise en Belgique leur échapper leur a sans doute mis un sérieux coup de pression.

© photonews

"Je crois que le Club a commencé à craindre pour les Playoffs", a récemment déclaré dans nos colonnes la légende des Blauw en Zwart, Jan Ceulemans. Selon lui, Bruges n'aura pas d'autre choix d'aller chercher un coach étranger. C'est également ce qui ressortait récemment de nos informations. La presse flamande a alors lâché la liste des noms pistés par le Club et sa direction : Domenico Tedesco, Frank de Boer, Giovanni van Bronckhorst, Peter Bosz, Kasper Hjulmand, et même Roberto Martinez.

Dans les cibles les plus sérieuses et les plus probables, se retrouvent Steven Gerrard et Scott Parker. Recruter l'ancienne légende des Reds serait un immense coup, tant du point de vue sportif que celui médiatique. Mais Stevie G coûte cher, très cher. Scott Parker, sans club depuis la fin de son aventure avec Bournemouth, semble alors la piste dont une arrivée semble la plus vraisemblable.

© photonews

Ancien international anglais (18 sélections), Parker est un jeune coach, lui qui n'a définitivement lancé son après-carrière il n'y a que 3 ans, prenant les rênes de Fulham en tant que T1 après avoir appris sous Claudio Ranieri.

Chez les Cottagers, Parker est nommé entraîneur principal en plein milieu de saison, alors que le club, qui a dépensé sans compter lors du mercato estival (113 millions d'euros), se bat pour son maintien en bas de classement. La tâche se révèlera trop compliquée, et le navire londonien coulera en Championship. Parker parviendra à remonter en Premier League à l'issue de la saison suivante, un exploit. Et malgré la nouvelle relégation en Championship dans la foulée, le travail de Parker aura été admiré outre-Manche, comme le prouve ces commentaires du site spéclaisé en tactique The Mastermindsite : "Scott Parker a fait considérablement progresser Fulham", pratiquant "un football fantastique, basé sur la possession et la solidité défensive".

Ensuite, l'ancien joueur de Tottenham s'en ira à Bournemouth continuer sa progression...en Championship. Il reprendra avec brio le flambeau par le déjà légendaire Eddie Howe. Terminant à la seconde marche du podium derrière Fulham, Bournemouth sera aussi meilleure attaque, et meilleure défense du championnat. La marque d'un football dominant.

Remercié de chez les Cherries après un début de championnat très compliqué, Parker est donc à la recherche d'un nouveau challenge. Sa jeune carrière a déjà connu des hauts et des bas considérables, et réussir à Bruges lui permettrait de se relancer indéniablement.

Mais, contrairement à Schreuder, Parker possède peu d'expérience, et le jeu d'une équipe qui joue le maintien ou la montée en Premier League n'est sensiblement pas le même que celui du triple champion de Belgique et huitième de finaliste en Ligue des Champions. Les ressources non plus cela dit, ainsi que l'opposition. Il y a, de plus, fort à parier qu'un coach comme Parker verrait son potentiel passage à Bruges comme un simple palier pour rallier un top club anglais ou européen. Et il n'est pas dans l'intérêt de Verhaeghe et Mannaert de reconstruire à nouveau leur staff dans 6 mois. Mais ça, ils n'en auront peut-être tout simplement pas le choix.