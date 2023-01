"Faisant déjà partie des meilleurs techniciens belges, Wouter Vrancken va encore monter de niveau"

L'été dernier, le technicien belge a quitté Malines pour passer un palier et prendre les rênes du KRC Genk. Une véritable réussite puisque le club limbourgeois trône en tête du classement.

Après avoir abordé son départ du KV Malines pour Al-Batin (à lire ICI), Thibault Peyre a évoqué son ancien coach Wouter Vrancken. "Un coach que j'apprécie énormément. Il était l'ADN du club. Il avait un plan précis et des idées claires. Il transmettait sa grinta aux joueurs. Je ne suis pas étonné de ses résultats à Genk. Quand on voit qu'il parvenait à faire de grandes choses à Malines, alors avec un effectif de meilleure qualité à Genk...", nous confie le Français.

"Il est proche de ses joueurs, mais pas trop non plus. Pas trop sévère mais pas trop tendre non plus. Le juste milieu en fait. Il est jeune, rigoureux, dynamique et sait rigoler avec son groupe. Il fait partie des meilleurs techniciens belges à l'heure actuelle et il va encore progresser. Il passera encore des paliers et je me rejouis de voir dans quel championnat il ira par la suite. La Bundesliga lui conviendrait tellement bien", souligne le natif de Martigues.

Après l'éviction de Buys, c'est Steven Defour qui a été nommé à la tête des Sang et Or. "Il m'a surpris dès le premier jour où il a repris l'équipe. Il y a des mecs comme moi qui ont joué avec lui et hop ça devient ton T1. Il a une communication très claire et un plan de jeu précis. Un très bon coach à en devenir. J'ai discuté avec lui de mon départ et il l'a accepté. Un top gars", conclut Peyre.