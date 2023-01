Genk : un départ plus tôt que prévu pour Maarten Vandevoordt ?

Le jeune gardien du KRC Genk a déjà son avenir scellé : il rejoindra le RB Leipzig. Et si cela doit se dérouler à l'été 2024, il est bien possible qu'il quitte les Limbourgeois plus tôt que prévu.

La saison dernière, Genk et Leipzig avaient convenu du transfert de Maarten Vandevoordt. Particularité de cette opération : le gardien belge ne rejoindra le club de Bundesliga que deux saisons plus tard. Si cela semblait être acté, la presse allemande annonce que Leipzig pourrait profiter des services de Vandevoordt dès l'été 2023, au terme donc de la saison actuelle. La raison étant que le gardien titulaire des Roten Bullen, Peter Gulacsi, s'est gravement blessé aux ligaments croisés. De plus, il a dû subir une opération à la suite d'une infection bactérienne au genou, ce qui signifie que sa revalidation prendra de longs mois. "Les clubs ont convenu à l'époque qu'il pourrait venir dès 2023", a déclaré le directeur sportif de Leipzig, Max Eberl, lors du stage hivernal à Abou Dhabi.





