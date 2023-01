Joao Felix va bel et bien partir de l'Atlético Madrid

La fin du feuilleton semble proche.

L'actualité autour de la pépite Joao Felix (23 ans, 20 matchs, 5 buts et 3 assists cette saison) était de plus en pluis chaude. Le jeune Portugais était cité sur le départ, lui dont l'entente avec son coach Diego Simeone n'était plus optimale.

Initialement, la course à la signature devait se jouer entre Arsenal et Manchester United, mais il semblerait bien que c'est Chelsea qui a coiffé ses deux concurrents anglais au poteau.

Selon plusieurs sources - Fabrizio Romano, Marca, The Athletic, The Daily Record -, un accord portant sur le prêt de Joao Felix serait tout proche d'être trouvé. Le prêt devrait être payant - autour de 11 millions d'euros - et comporterait une option d'achat. L'Atlético pourrait donc ne plus jamais voir le Portugais, qu'il avait acheté pour 127 millions il y a 4 ans, porter ses couleurs.