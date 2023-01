Ligue 1: Rennes et Doku battus, Toulouse et Dejaegere carburent

Si Jérémy Doku a été battu avec le Stade Rennais à Clermont, le début de soirée a souri aux autres Belges en Ligue 1.

Après un break pour faire place à la Coupe de France le week-end dernier, la Ligue 1 a repris ses droits ce mercredi et cela n'a pas souri au Stade Rennais. Avec Jérémy Doku durant un peu plus d'une heure, les Bretons se sont inclinés à Clermont où ils ont terminé la rencontre à neuf, suite aux exclusions de Benjamin Bourigeaud et Omari Warmed (2-1).

Soirée parfaite en revanche pour Brecht Dejaegere avec le FC Toulouse. Titulaire et capitaine, l'ancien Gantois a participé à la large victoire des siens sur la pelouse d'Auxerre (0-5). Victoire également pour les Belges du Stade de Reims. Avec Thibault De Smet et Thomas Foket durant l'intégralité de la rencontre, les Rémois se sont imposés à Ajaccio grâce à un but de Marshall Munetsi (0-1).

Occasions manquées pour Lille et Lyon

Pas de but en revanche dans les deux autres rencontres du début de soirée: Lille, sur la pelouse de Brest, et Lyon à Nantes, se contentent du point du partage (0-0).

Au classement, Rennes (quatrième, 34 points) loupe l'occasion de s'installer provisoirement sur le podium, Lille (31 points) reste coincé à la sixième place et Lyon n'est que huitième avec 25 unités, tandis que Reims (24 points) et Toulouse (22 points) se suivent aux dixième et onzième rangs.