Ivan Leko voit un peu de positif dans les Play-Offs du Standard : "Ils sont différents de l'année dernière"

Sur la pelouse de Westerlo, le Standard aura une ultime occasion de ne pas atteindre le barre des trente matchs sans victoire en Play-Offs 2. Ivan Leko veut y croire, malgré un effectif de plus en plus réduit.

C'est encore avec effectif très réduit qu'Ivan Leko prépare le dernier match de la saison du Standard, à Westerlo. En plus des blesses habituels, l'entraîneur des Rouches est aussi privé d'Andréas Hountondji, dont l'IRM a montré une entorse à la cheville nécessitant une période de quatre à six semaines de repos.

"Cette semaine, nous avons appelé neuf joueurs de la deuxième équipe pour être vingt à l'entraînement pour pouvoir faire des oppositions et des schémas tactiques. Oui, la fin de saison va apporter un peu de soulagement, c'est certain...", soufflait le Croate en conférence de presse, ce vendredi.

Le résultat est presque le même, mais nos Play-Offs ont été très différents de l'année dernière"

"Les Play-Offs ont été difficiles, mais on a toujours voulu faire de bonnes choses. Je pense qu'ils ont été très différents de l'année dernière. Le résultat est presque le même, mais l'image est différente. On n'a pas gagné, mais on a montré une équipe qui se bat, qui donne tout, et il nous reste une dernière chance."

Pas question de laisser tomber la mise en place

Une ultime possibilité de ne pas atteindre la barre des 30 matchs sans victoire en Play-Offs 2. Pour le dernier match de la saison, Ivan Leko pourrait être tenté de dire à ses joueurs : 'allez-y, battez-vous et attaquez', mais ce n'est pas dans ses intentions.

"Si on lâche tout, on perdra ce match 5-2 ou 7-3. On n'a pas une équipe pour jouer de manière ouverte comme ça. On a essayé quelques fois, mais ça n'a pas marché. On ne fera pas ça demain, on fera tout pour aller chercher un résultat." Ivan Leko a eu le mérite de se battre, peu importe les circonstances, et de ne pas baisser les bras. On ne pourra pas le lui enlever.