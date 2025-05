Il n'y a pas que la remontada du Standard : ces records qui pourraient tomber lors de la dernière journée des Playoffs

Pour le titre, tout se jouera une nouvelle fois lors de la dernière journée des Playoffs. Des records pourraient également tomber.

Comme écrit ce matin, l'Union pourrait devenir en cas de succès contre La Gantoise l'équipe à remporter le plus de points dans une édition des Playoffs. Avec 28 sur 30, les Saint-Gillois dépasseraient la remontada du Standard lors de la saison 2010/2011...pour ne pas connaître la même frustration lors de la dernière journée.

Dans le camp d'en face, La Gantoise luttera pour un enjeu diamétralement opposé, celui de ne pas entrer dans l'Histoire par la petite porte. Avec 3 points sur 27 et une différence de buts de 3-29, les Buffalos ne sont nulle part.

En cas de défaite, les Gantois battraient leur propre record de 4 points sur 30 réalisé lors de la saison 2010-2011. Ils ont par contre déjà battu le record de buts encaissés. Aucune équipe n'avait concédé plus de 25 buts. Vu le déplacement de dimanche, le total pourrait bien dépasser la barre des 30.

Mbaye Leye dépassé ?

Un autre enjeu de cette dernière journée est de battre le joueur ayant inscrit le plus de buts sur une édition de Champions' Playoffs. Pour l'heure, il s'agit d'Mbaye Leye, qui avait inscrit 8 buts en 10 matchs lors de la saison 2012/2013, quand Zulte Waregem n'était pas passé loin de rafler le titre face à Anderlecht.

Le record de l'attaquant sénégalais est bel et bien menacé : outre Promise David et Roméo Vermant qui sont à 6, le danger pourrait venir de Christos Tzolis, auteur de 7 réalisations, et qui compte bien terminer la saison en force à domicile contre l'Antwerp. La saison prochaine sera normalement marquée par la dernière édition des Playoffs, il n'y a donc pas de temps à perdre pour rester dans l'Histoire.