Ivan Leko évasif quant à son futur au Standard : "J'aime le club et je veux rester, mais pas pour jouer la 10e place"

Avant le dernier match de la saison à Westerlo, Ivan Leko s'est montré assez énigmatique quant à son avenir. L'entraîneur du Standard a semblé frustré de ne pas avoir pu commencer à parler d'avenir avec Marc Wilmots. "Le dernier match, puis on verra, a été le mot d'ordre.

Dernière conférence de presse de la saison au Standard, où Ivan Leko s'est présenté avant le déplacement des Rouches à Westerlo. L'entraîneur croate a confirmé tous les forfaits des semaines précédentes et a ajouté celui d'Andréas Hountondji, dont l'IRM a révélé une entorse de la cheville qu'il le tiendra éloigné des terrains pendant quatre à six semaines.

Mais l'essentiel n'est évidemment plus là pour le Standard, qui ne disputera finalement qu'une rencontre amicale en Campine, avec le seul but de sauver l'honneur et d'éviter la barre des 30 matchs sans victoire en Europe Play-Offs. Pierre François et Marc Wilmots sont arrivés et il faut donc préparer la saison prochaine dans les plus brefs délais.

Le dernier match, et la suite "on verra"

Des conversations auxquelles Ivan Leko aurait bien aimé être impliqué, ce qui n'est visiblement pas le cas. Le T1 des Rouches a rencontré le nouveau directeur sportif à deux reprises depuis son arrivée, mais son témoignage de ces conversations montrait un malaise assez perceptible.

"On n'a pas encore eu de réunion importante... On a dit qu'il fallait finir le dernier match, puis qu'on prendrait des décisions la semaine prochaine... On n'a pas parlé de transferts cette semaine, j'étais concentré sur le dernier match. Je suis coach, j'entraîne le groupe. Le reste, on verra...", a-t-il lancé de manière assez énigmatique, avant de poursuivre.

J'ai très envie de rester, mais dans un Standard capable de jouer le top 3, pas la 10e ou la 14e place"

"Est-ce mon dernier match ? De la saison, oui. La suite, on va voir. J'ai très envie de rester, mais dans un Standard capable de jouer le top 3, pas qui joue les positions de 10 à 14. J'aime ce club et le Standard est ma première option, mais je veux qu'il joue chaque semaine pour quelque chose."

L'entraîneur du Standard a été courtisé par plusieurs formations ces dernières semaines/mois, comme La Gantoise et l'AEK Athènes. Ivan Leko a confirmé avoir refusé ces offres, mais il n'a pas assuré qu'il le fera à nouveau maintenant que la saison est terminée.

"J'ai refusé quelques fois car je voulais rester jusqu'au dernier moment cette saison. J'aime les personnes qui ont tout donné ici avec moi, et j'ai refusé de parler avec d'autres clubs parce que je voulais finir la saison ici. Est-ce que j'écouterai si un club revient pendant la trêve ? On verra..." Tel est le mot d'ordre, donc. Le dernier match, puis on verra.