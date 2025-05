"La réponse de l'arbitre ? 'Je ne savais pas' " : les dessous de la phase qui complique la tâche de l'Union

Kevin Mac Allister ne sera pas présent pour le match du titre avec l'Union Saint-Gilloise. Il enrage toujours sur ce carton de trop reçu à l'Antwerp.

Le weekend dernier, l'Union a dû composer sans Christian Burgess (suspendu) à l'Antwerp. Fedde Leysen avait rassuré tout le monde en sortant un gros match pour le suppléer. Cette fois, c'est Kevin Mac Allister qui sera privé de la réception de La Gantoise suite au carton jaune reçu au Bosuil.

Comme son frère Alexis, Kevin pourrait faire honneur aux Mac Allister en étant sacré champion. Mais contrairement au joueur de Liverpool, il ne sera donc pas sur le terrain pour le match décisif. Et cela à cause d'un contact plutôt léger avec Gyrano Kerk : "Mon père était en fait encore plus en colère que moi", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Trop sévère ?

De fait, Mac Allister a déjà échappé à l'avertissement pour des interventions plus rugueuses. Il ne comprend toujours pas : "On a revu le match samedi soir, comme toujours… Ce n'était pas une faute, n'est-ce pas ? En Argentine, ils n'auraient même pas sifflé", peste le défenseur unioniste.

Sur le coup, l'Argentin a tout de suite compris les conséquences de cet avertissement : "Je n'avais pas l'énergie de parler à l'arbitre à ce moment-là. Ce n'est qu'une fois remplacé que je lui ai dit : 'Tu aurais dû savoir que j'avais déjà deux cartons jaunes dans les Playoffs. Tu ne l'aurais jamais mise'. Sa réponse ? 'Je ne savais pas' ".

Kevin Mac Allister a beau avoir confiance en l'Union, il ne décolère pas : "J'étais très déçu. Mes coéquipiers célébraient, j'étais triste au début. Ils m'ont consolé en disant qu'ils essaieraient de me faire gagner le titre. Mais honnêtement, j'avais du mal à dormir".