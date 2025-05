Le moment de vérité après trois saisons à toucher le titre du bout des doigts : Pocognoli annonce la couleur

Sébastien Pocognoli a parlé une dernière fois à la presse avant le match de l'Union contre La Gantoise ce dimanche. Si les Bruxellois parviennent à s'imposer, ils seront champions de Belgique pour la première fois depuis 90 ans.

Vu la dynamique de l'Union et l'état de (mé)forme de La Gantoise, il ne semble plus rien pouvoir arriver aux Saint-Gillois. Mais le match de dimanche devra bien être joué pour aller au bout. Au Parc Duden, personne n'a oublié l'inexplicable défaite contre une équipe entièrement remaniée du Club de Bruges qui n'avait plus rien à jouer il y a deux ans.

En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a cherché à faire redescendre la pression : "Quand on regarde d'où vient le club, on sait qu'il n'est pas obligé de remporter le titre. C'était déjà le cas l'année dernière et cela n'a pas changé. Notre position actuelle est la récompense du travail acharné effectué ici depuis des années", explique-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Mais Poco connaît le contexte de ces dernières années et sait que le titre tend plus que jamais les bras à l'équipe : "Nous jouons à domicile, ce qui est déjà positif. Si nous abordons ce match comme nous l'avons fait ces dernières semaines, nous avons une chance d'y arriver. Sinon, cela sera très difficile".

Surtout ne rien changer

Il a en ce sens été rassuré par ce qu'il a vu ces derniers jours : "Nous avons fait une bonne semaine d'entraînement, explique le T1 unioniste. Nous avons gardé la même structure et la même intensité. L'entraînement de mercredi était par exemple d'un très bon niveau. Je n'ai pas senti de différente dans la tête des joueurs. Ils aiment être ensemble, ils profitent de ces moments dans une belle ambiance. Nous sommes excités par cette rencontre mais sans être sûrs de rien. Nous sommes calmes et nous pensons à ce qu'il peut arriver de mieux, pas ce qu'il pourrait arriver de moins bien".

Enfin, Sébastien Pocognoli a également tenu à remercier tous ceux qui ont été impliqués ces dernières années dans le retour du club au premier plan : "Nous sommes confrontés à un défi magnifique pour lequel nous devrons tout donner pour réussir. Si nous y parvenons, ce serait formidable et surtout inespéré si l'on considère où le club se trouvait il y a cinq ans. J'espère vraiment que nous y arriverons, car tout le monde au sein de ce club le mérite. Nous devons y croire et tout donner".