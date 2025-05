Pour le secteur le plus urgent à renforcer ? Anderlecht intensifie les contacts avec un grand espoir allemand

Anderlecht cherche à se renforcer défensivement cet été. Les Mauves font le forcing pour Zoumana Keita.

Avec les arrivées déjà bouclées de Mihajlo Cvetković et de Cedric Hatenboer, Anderlecht n'a pas attendu le début officiel du mercato pour préparer la saison prochaine. Mais outre l'attaque et le milieu de terrain, la défense sera également un secteur à solidifier pour Olivier Renard et son équipe.

L'arrière-garde prendra en effet congé de Jan Vertonghen et d'Adryelson, sans compter que la situation de Jan-Carlo Simic est également à surveiller. D'autant plus que Leander Dendoncker ne sera vraisemblablement plus là pour venir boucher les trous. Dans ce contexte, le Sporting a plusieurs pistes pour les prochaines semaines.

L'une d'elles mène à Zoumana Keita. Il s'agit d'un défenseur central allemand de 19 ans, évoluant au Victoria Cologne, en troisième division. Selon le journal Kicker, les Mauves intensifient les contacts pour le convaincre de signer.

Une solution d'avenir

Formé à Cologne depuis son plus jeune âge, Keita dispose également de la nationalité malienne. Revenu d'une déchirure des ligaments pour s'imposer comme titulaire en deuxième partie de saison, il en impose par son physique. Le garçon est décrit comme un défenseur pouvant se targuer d'une vitesse exceptionnelle et d'une puissance tout aussi remarquable.

"Son corps à 19 ans est incroyable, il est presque impossible à dépasser. Ce sont des qualités hors normes. Auparavant, le ballon lui faisait peur. Nous avons beaucoup travaillé pour qu’il apprenne à mieux gérer ces situations", le décrit son coach Olaf Janßen, dans des propos relayés par le média Le Fussball.com. Des qualités qui ont visiblement séduit Anderlecht. Mais Zoumana Keita a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027, ce qui place son club en situation de force.