"C'est un choix que je vais devoir réaliser" : Charleroi face à un dilemme pour sa dernière de la saison au Mambourg

Charleroi affronte Louvain ce dimanche. Les Zèbres sont assurés de remporter les Europe Playoffs mais veulent arriver dans les meilleures conditions face à l'Antwerp.

Demain, Charleroi accueille Louvain pour le dernier match à domicile de la saison. Le barrage européen contre l'Antwerp ne se joue qu'en une seule manche et se déroulera au Bosuil jeudi. Entre l'envie de dire au revoir à ses supporters comme il se doit et le focus déjà mis sur la rencontre face aux Anversois, le Sporting est dans un contexte particulier.

Une situation sur laquelle Rik De Mil est revenu en conférence de presse : "Mentalement, ce serait bien de la gagner, cette dernière rencontre au Mambourg. Je veux prendre ce match au sérieux mais je dois protéger mes joueurs", explique l'entraîneur, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Une équipe remaniée

Antoine Bernier ne sera pas présent face aux Louvanistes : "C'est trop tôt pour savoir s'il sera là jeudi mais il va tout faire pour". Mardochée Nzita et Adem Zorgane seront également absents. Les deux joueurs sont menacés de suspension, aucun risque ne sera pris : "Je ne vais pas changer toute l'équipe mais il faut être intelligent".

Le cas de Nikola Stulic a également été abordé. L'attaquant serbe a inscrit 7 buts et délivré 2 assists en 9 matchs de Playoffs. Mais il évolue sans doute à la position qui renseigne le moins d'alternatives, d'autant plus que Grejohn Kyei est toujours absent. Rik De Mil va devoir ménager la chèvre et le chou.

"J'ai le sentiment que si on pense trop à l'Antwerp, c'est là où les blessures vont arriver. Elles peuvent survenir aussi pendant l'entraînement. C'est un choix que je vais devoir réaliser", a conclu l'entraîneur carolo. Le point positif reste que Nikola Stulic n'a véritablement débuté sa saison qu'au mois de novembre.