Eupen dans une nouvelle ère en rentrant dans le giron du PSG ? Les négociations ont débuté !

Aspire cherche à se débarasser d'Eupen. Cela tombe bien, le PSG cherche à racheter le club pour élargir sa galaxie.

Ces dernières saisons, l'enthousiasme d'Aspire pour Eupen se fait de plus en plus mesuré. L'actionnaire qatari, présent dans les Cantons de l'est depuis 2012 a indubitablement apporté au club en faisant du Kehrweg une première étape en Europe pour plusieurs grands talents de son académie.

Mais les investissements sont désormais bien moindres. Et cela se ressent : il y a un an, l'Alliance a fini par être reléguée en D1B et n'a jamais joué les premiers rôles dans l'antichambre de l'élite, terminant dixième de la série.

Le PSG à l'affût

Ambiance de fin de règne ? Sans doute. D'autant plus que La Dernière Heure rapporte aujourd'hui qu'Aspire est entré en négociations avec QSI, le fonds d'investissement du Qatar qui détient le PSG. Le club francilien veut continuer à se développer ; QSI a d'ailleurs déjà dans le club de Braga et négocie le rachat de Malaga.

Voir Eupen devenir un club satellite du PSG comme Mouscron l'a déjà été pour Lille ou le Cercle pour Monaco pourrait donc bientôt devenir une réalité. D'autant que Luis Campos a récemment prolongé comme directeur sportif du PSG. Sous ses ordres, des joueurs comme Teddy Alloh, Djeidi Gassama ou Nathan Bitumazala ont déjà quitté le Parc des Princes pour le Kehrweg.

Eupen pourrait donc bien rester en mains qataries, tout en retrouvant un nouvel élan. Même si les joueurs amenés par le PSG n'ont pas forcément aidé l'équipe à se redresser ces derniers mois. Mais cela prouve que les clubs français continuent à regarder de près le football belge.