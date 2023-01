Abdoul Tapsoba sur le départ : "C'est important qu'il se trouve un autre club"

Derby liégeois au programme ce samedi après-midi (16h) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Le RFC Seraing recevra le Standard de Liège au Pairay.

Ronny Deila pourra compter sur l'ensemble de son groupe samedi au Pairay. "Cimirot devrait être disponible pour la rencontre, il s'est entraîné aujourd'hui et il va mieux. Il y a quelques joueurs qui ont été malades durant la semaine, mais ça devrait aller", a confié Ronny Deila en conférence de presse. Pour rappel, le technicien norvégien doit déjà se passer des services de Dewaele (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit), Ngoy (tendon du biceps fémoral droit) et Emond (tendinite du genou).

Après le partage arraché dans les derniers instants contre Saint-Trondle week-end dernier, le Standard de Liège veut décrocher sa première victoire de l'année 2023 ce samedi face à Seraing. “Cela fait longtemps que nous n'avons plus gagné mais je suis confiant. Nous avons eu des moments délicats après le stage, mais je vois un groupe qui a envie d’arriver à quelque chose ensemble."

Écarté en août dernier, Abdoul Tapsoba a effectué son retour au sein de l'équipe première cette semaine. Mais l’attaquant burkinabé âgé de 21 ans va devoir partir. "Le SL16 FC est en stage au Portugal et nous avions besoin d'un joueur en plus au sein du groupe. Abdoul est très pro, mais c'est important qu'il trouve un autre club en prêt afin de jouer et d'engranger les minutes de jeu. Il doit se montrer, progresser et emmagasiner de l'expérience afin de franchir une étape dans sa carrière. Il doit jouer régulièrement donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas le conserver au sein de l'équipe première", a expliqué le coach des Rouches.