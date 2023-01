OHL attend une victoire depuis 2 mois : "Garder notre cage inviolée"

La dernière victoire de Louvain remonte au 11 novembre, contre Seraing.

Si certaines équipes ont débuté 2023 sur les chapeaux de roue, ce n'est pas vraiment le cas d'OHL. Les hommes de Marc Brys n'ont plus gagné depuis la Coupe du Monde et attendent leur première victoire depuis le 11 novembre et un large succès contre le RFC Seraing (5-0). En conférence de presse, le jeune défenseur central Ewoud Pletinckx a pointé les manquements louvanistes de ce début d'année civile.

"Nous avons concédé trop de buts lors des précédentes semaines, à l'image de la rencontre contre Courtrai. De plus, nous avons manqué de concrétisation en zone offensive. Nous avons parfois l'occasion de tuer le match, nous ne le faisons pas et nous sommes punis derrière."

Actuel 9e, Louvain ne cache pas son ambition de disputer les Play-Offs 2. "Ce match est important pour ne pas laisser Westerlo nous prendre 7 points d'avance. Nous sommes toujours en course pour disputer ces Play-Offs 2 et c'est clairement l'objectif du club" conclut Pletinckx.