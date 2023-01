Officiel : Wouter Vandenhaute quitte son poste de président exécutif d'Anderlecht

La situation n'était plus tenable et a obligé le président à prendre du recul.

Le conseil d'administration tenu ce vendredi a finalement accouché d'une décision importante à Anderlecht : le président Wouter Vandenhaute a décidé de faire un pas en arrière en troquant son mandat de président exécutif pour un mandat de président non exécutif. Il laissera la gestion quotidienne au CEO Jesper Fredberg pour la partie sportive et à Kenneth Bornauw, l'autre CEO, pour les autres domaines.

Dans un communiqué, Wouter Vandenhaute déclare : "J'entends que certains de nos supporters m'accusent d'un manque de vision. J'ai bien peur de devoir en arriver à la conclusion que je n'ai pas communiqué correctement, suffisamment, ou même pas du tout. C'est ma faute et ma responsabilité. Personne n'est plus grand que le club. J'ai envie de me remettre en question. Et j'espère que maintenant, nous pouvons resserrer les rangs et que nous pourrons à nouveau tous soutenir le club."