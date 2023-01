Denis Odoi : "Nous étions dans une spirale négative"

Pas de vainqueur lors du Topper entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht (1-1) lors de la vingtième journée de D1A.

Le Club de Bruges a largement dominé Anderlecht, mais au final le champion de Belgique a été contraint au partage. Après un but signé Nielsen, les Mauves égalisaient via un auto-but de Mechele. "Je pense que seuls les trois points comptaient aujourd'hui. Je pense que nous avons joué de manière dominante, y compris en deuxième mi-temps. En première période, nous aurions dû marquer un but. Cependant, nous sommes bien rentrés dans le match après la pause, mais nous nous sommes tout de suite procuré trois occasions et aucune n'a abouti. Ensuite, vous devez travailler très dur pour marquer ce but et ensuite vous devez être capable de conserver le résultat, mais vous savez qu'il y aura des occasions pour eux", a déclaré Denis Odoi à l'issue de la rencontre.

L'international ghanéen est ensuite revenu sur le but gag des Mauves. "Mais ce but... ce n'est même pas de la chance. Peut-être que l'un des nôtres doit sortir plus tôt, peut-être moi, mais ensuite cette balle dévie d'abord sur moi et ensuite sur Brandon (Mechele, ndlr), la merde quoi ! Les derniers matchs, nous étions dans une spirale négative. Nous ne finissons pas les occasions, l'efficacité fait défaut, en tant que groupe, nous devons être plus résistants mentalement."