Hans Vanaken déçu : "Si c'est 3 voire 4-0, il n'y a rien à dire"

Pas de vainqueur lors du Topper entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht (1-1) lors de la vingtième journée de D1A.

Le Club de Bruges a largement dominé Anderlecht, mais au final le champion de Belgique a été contraint au partage. Après un but signé Nielsen, les Mauves égalisaient via un auto-but de Mechele.

"Je ne réalise toujours pas comment cela a pu se terminer 1-1 ici", a confié un Hans Vanaken déçu à l'issue de la rencontre. "Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous aurions dû en mettre plus au fond. Si c'est 3 à 4-0, il n'y a rien à dire à mon avis. Je ne me souviens pas vraiment d'un tir cadré de leur côté. Leur but vient d'une balle déviée à deux reprises, donc c'est très amer. D'un autre côté, le match était bon, nous devons construire sur cette base et avec le temps, la chance tournera", a souligné le meneur de jeu des Gazelles.

"Pour l'instant, nous avons besoin d'une bonne victoire. Aujourd'hui, nous aurions pu le faire et cela aurait donné un très bon sentiment pour les semaines à venir. Malheureusement, ce n'est pas le cas, nous devons maintenant faire en sorte d'apporter la même chose jeudi et marquer plus de buts", a conclu Vanaken.