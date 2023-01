🎥 Le dribble génial de Largie Ramazani contre l'Atletico

Le jeune Belge n'était pas titulaire, mais il a eu l'occasion de se faire remarquer.

Almeria a tenu tête à l'Atletico, dimanche après-midi, en Liga (1-1) et Largie Ramazani a participé à cette rencontre. Le Diablotin est monté à 25 minutes du terme. Et il en a profité pour épater la galerie avec un dribble splendide face à Griezmann et Lemar.