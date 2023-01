Hein Vanhaezebrouck ironique : "Je devrais peut-être aligner Lombaerts et Milicevic"

HVH a choisi le ton de l'humour pour tirer la sonette d'alarme.

Transferts sortants et blessures. La chasse d'eau dans le noyau de Gent commence à être mince. Avec une blague, cependant, il essaie d'encadrer la gravité de la situation.

"Je devrais peut-être sélectionner Lombaerts et Milicevic", a commenté en plaisantant Hein Vanhaezebrouck à propos de son noyau qu'il estime trop juste. Ce dernier doit, en effet, faire avec un grand nombre de joueurs blessés, et des départs comme Owusu et Hanche-Olsen.

"Nous sommes privés de trois joueurs. Outre Vadis, il y a aussi Samoise et Fortuna pour un bon moment. Vadis a subi une opération du genou. Les deux autres seront absents pour à peu près la même durée à savoir plusieurs semaines. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Surtout dans notre situation", évoque le coach qui souligne le besoin urgent de renforts afin de pouvoir mettre une équipe compétitive en place.