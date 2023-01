L'Antwerp demande une somme folle pour William Pacho !

Titulaire cette saison dans la défense de l'Antwerp, William Pacho intéresse déjà à l'étranger. Mais le Great Old ne compte pas le laisser partir aussi facilement.

Selon Het Laatste Nieuws, William Pacho intéresse l'Eintracht Francfort. Le club allemand voudrait recruter le défenseur équatorien lors du prochain mercato estival, mais discuterait déjà avec l'Antwerp.

Selon le quotidien flamand, l'Antwerp se montrait très dur en affaires et ne laisserait pas partir Pacho à moins d'une somme élevée. Du côté de la presse allemande, on parle même d'un montant s'élevant à 15 millions d'euros pour le joueur qui est sous contrat jusqu'en 2026 avec le Great Old.

L'Eintracht Francfort aurait été refroidi par de telles exigences et ne voudrait pas mettre autant sur la table. Mais les négociations ne font que commencer. Affaire à suivre