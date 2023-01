Le Cercle de Bruges et Malines se donnent de l'air en bas de tableau

Beaucoup de suspense dans les deux match de début de soirée.

Du Cercle de Bruges et de Malines, ce sont ces derniers qui avaient le plus besoin de points avec seulement deux unités d'avance sur Zulte Waregem et la seizième place. D'autant plus qu'en face, Courtrai, 14e au classement, se déplacait en concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Les troupes de Steven Defour n'ont pas paniqué suite à l'ouverture du score du jeune Dion De Neve pour les Kerels peu après la demi-heure : ils ont répliqué par deux fois via Nikolas Storm et Kerim Mrabti pour mener 2-1 à la pause. Pas plus de panique à l'heure de jeu quand Abdelkahar Kadri rétablissait l'égalité puisqu'un quart d'heure plus tard, Julien Ngoy, de retour de blessure, libérait les siens et offrait trois points précieux aux Malinois. Grâce à cette victoire, le KV double Anderlecht et s'empare de la douzième place.

Dans l'autre match, le Cercle pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à Ostende, l'équipe de son ancien entraîneur Dominik Thalahammer, par l'entremise d'Ayase Ueda, buteur pour la première fois depuis sa participation à la Coupe du Monde avec le Japon. Mais suite à un penalty commis par Hugo Siquet, les côtiers recollaient à l'heure. Mais c'était sans compter sur le jusqu'au boutisme des troupes de Miron Muslic qui forcent la décision dans le temps additionnel via Dino Hotic (1-2) pour revenir à la dixième place, à un point seulement de Westerlo, septième.