Virton s'impose à Dender au terme d'un match fou et quitte la dernière place

7 buts et une exclusion : la rencontre s'est montré riche en rebondissements.

Sans victoire depuis le 11 septembre (la seule de la saison), Virton abordait cette deuxième partie de saison le couteau entre les dents pour espérer rester en D1B. Les Gaumais peuvent pousser un premier ouf de soulagement : la réaction tant attendue ces dernières semaines a eu lieu sur le terrain de Dender. Même si tout n'a pas été simple, loin de là.

Dender ouvrait d'ailleurs le score après à peine quatre minutes de jeu grâce à un penalty par Zakaria Atteri. Avec ses nouvelles recrues Vincent Koziello et Alessandro Albanese (mais avec Pelé Mboyo sur le banc), Virton a longtemps accusé le coup avant de subitement marquer deux buts en trois minutes (37e et 40e) via Pierre Bourdin, un autre renfort hivernal, et Marc-Olivier Doué. Pas suffisant pour mener au repos pour autant : l'arbitre sifflait un nouveau penalty aux locaux juste avant le retour aux vestiaires, cette fois converti par Alexandre De Bruyn.

L'excluison d'Olivier Myny en tout début de deuxième mi-temps allait conditionner la suite de la partie. En effet, Virton profitait de sa supériorité numérique pour reprendre l'avance puis creuser l'écart grâce à un doublé d'Hakim Abdallah (2-4). Malgré leur avance, les hommes de Christian Bracconi n'ont pas connu une fin de match très sereine avec la réduction du score signée Lennard Hens (88e) sur un gros cafouillage défensif.

Malgré cela, Virton arrache sa deuxième victoire de la saison et quitte du même coup la dernière place de la D1B, désormais occupée par les U23 de Genk, qui compte deux points de moins mais également avec un retard de deux matchs. De son côté, Dender reste coincé à neuvième place.