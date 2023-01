Anders Dreyer déjà décisif : "Très difficile sur ce terrain, mais l'essentiel étaient les trois points"

Le Danois de 24 ans fêtait sa première titularisation sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht. Dans des conditions difficiles, il est déjà parvenu à se rendre décisif en offrant le seul et unique but de la partie à Mario Stroeykens.

Pour sa première sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht, Anders Dreyer a fait bonne impression. Dans des conditions difficiles, le Danois de 24 ans s'est révélé comme l'un des éléments clés du RSCA lors de la victoire sur la pelouse de Seraing (0-1). "Ce n'était pas facile pour moi, puisqu'il s'agissait de ma première titularisation depuis le mois de novembre. Dans ces conditions délicates, le seul et unique objectif était de prendre les trois points. Peu importe la manière. Avant la rencontre, le terrain semblait plutôt bon. Mais il n'a fallu que quelques minutes pour comprendre que ce n'était pas le cas."

Arrivé il y a une semaine, le joueur de 24 ans s'est déjà rendu décisif en offrant le seul et unique but de la partie à Mario Stroeykens. "Il n'avait plus qu'à la pousser au fond. La balle de Murillo était parfaite et je l'ai déviée pour contourner le gardien. J'aime me retrouver dans cette position et je suis content que ça ait porté ses fruits. Je manque encore un petit peu d'automatismes avec mes coéquipiers, mais cela va arriver très progressivement. Le championnat de Belgique parait déjà très exigeant, il m'a l'air plus compliqué que le championnat danois" conclut Anders Dreyer.