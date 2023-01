L'Antwerp tient la nouvelle doublure de Vincent Janssen

Vincent Janssen a planté un doublé contre le Standard ce dimanche. Avec Onuachu, le Néerlandais est désormais le meilleur buteur de la Jupiler Pro League. Mais la semaine prochaine, contre Anderlecht, le Néerlandais ne sera pas de la partie.

En effet, Vincent Janssen a reçu un carton jaune en première mi-temps. Son cinquième déjà cette saison ce qui signifie qu'il devra purger une suspension lors du déplacement de l'Antwerp à Anderlecht la semaine prochaine. "De plus, Calvin Stengs a reçu son 4e carton jaune, il est donc aussi sur les nerfs. Mais je ne pense pas que les deux cartons jaunes étaient justifiés", a déclaré l'entraîneur Mark Van Bommel après la rencontre.

Le fait que Janssen doive purger une suspension maintenant est tout sauf idéal. En effet, Michael Frey a rejoint Schalke il y a quelques jours. Fischer et Nsimba pourraient être une solution mais ce n'est pas idéal.

Gyrano Kerk

C'est pourquoi le Great Old veut conclure l'arrivée de Gyrano Kerk le plus rapidement possible. Le CEO du club anversois Sven Jacques a déjà révélé que les négociations avec le Lokomotiv Moscou sont à un stade avancé. "Est-ce que quelque chose est déjà officiel ? a demandé Van Bommel lors de la conférence de presse ? Je ne pensais pas et je ne parle pas des joueurs auxquels je n'ai pas accès, mais nous pourrions l'utiliser", a-t-il conclu de manière éloquente.

Le Néerlandais âgé de 27 ans devrait arriver en prêt jusqu'à la fin de la saison. L'existence d'une option d'achat n'a pas été confirmée.