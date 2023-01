Officiel : Everton se sépare de Frank Lampard

Pas de miracle pour la légende de Chelsea. Everton a limogé Frank Lampard ce lundi soir. Un dénouement logique puisque les pensionnaires du Goodison Park qui occupent la 19ème place de Premier League et qui restent sur 8 matchs sans victoire (6 défaites et 2 nuls) en championnat. "Everton Football Club est en mesure de confirmer que Frank Lampard a quitté aujourd’hui son poste de manager de la première équipe masculine senior. Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole et Chris Jones ont également quitté le club. Alan Kelly restera en tant qu’entraîneur des gardiens de but", indique le communiqué des Toffees.

Le nom de Marcelo Bielsa, libre depuis son départ de Leeds, revient avec insistance pour succéder à l'Anglais.

#EFC can confirm that Frank Lampard has left his post as Senior Men’s First Team Manager today.



Paul Tait and Leighton Baines will take training until a new manager is appointed.