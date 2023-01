Jesper Fredberg, plus qu'un CEO à Anderlecht : "Oui, il est en contact avec nous durant les matchs"

Jesper Fredberg et Brian Riemer travaillent main dans la main au RSC Anderlecht. Le nouveau duo de choc danois est même très proche...lors des rencontres.

Les images avaient surpris : après la victoire acquise de haute lutte sur la pelouse de Seraing, Jesper Fredberg, CEO Sports du Sporting d'Anderlecht, était descendu sur la pelouse avec ses joueurs et son entraîneur. "Je sais que cela a un peu choqué les gens", sourit Brian Riemer en conférence de presse ce vendredi. "Mais nous sommes ici ensemble, nous travaillons ensemble. Au plus nous collaborons pour tirer Anderlecht vers le haut, au mieux cela se passera. Cela n'empêche qu'il y a les décisions du directeur sportif d'un côté, et les décisions de l'entraîneur de l'autre, mais nous discutons en permanence pour travailler au futur d'Anderlecht".

Mardi soir, nous aurons une équipe plus solide qu'avant le mercato

Fredberg serait d'ailleurs un véritable acharné de travail : "Je le connais très bien et je peux vous dire qu'en ce moment, il ne dort pas", rigole Riemer. "Je ne sais pas comment il fait, d'ailleurs. Il bosse nuit et jour sur ce mercato, qui est très difficile. Oui, j'ai pleine et entière confiance en lui et dans le fait que mardi soir, nous aurons une équipe plus solide qu'avant le mercato". Avec une priorité, avouée du bout des lèvres : "Je n'ai pas fort envie de répondre à cette question, ce serait manquer de respect à mon équipe. Mais je dirais que j'aimerais voir arriver un défenseur", concède l'entraîneur du RSC Anderlecht.

Fredberg en ligne directe avec le banc

Autre sujet interpellant : Brian Riemer et son staff ont un contact fréquent avec leur CEO Sports durant les rencontres. "Oui, le staff est en contact avec Jesper Fredberg pendant les rencontres, en effet. Mais c'est en réalité bien moins incroyable qu'il y paraît. En match, je prends les décisions", précise le coach anderlechtois. "Le fait est que depuis le banc, j'ai la pire vue possible (rires). Nous recevons donc des informations depuis les tribunes afin de ne rien laisser au hasard et de ne pas nous dire après coup : "Mince, si nous avions vu ça!". Ce n'est pas un dialogue permanent, c'est peut-être une fois par mi-temps".

Si ce genre de pratiques peut étonner, Brian Riemer ne semble y voir aucun problème. "Je ne suis pas omniscient ! Je veux utiliser tous les atouts à ma disposition. Mon staff, mon directeur sportif, les médias du club, tout le monde doit travailler ensemble", conclut-il. "Je crois profondément en cette collaboration nécessaire à tout instant".