Eupen sort les barbelés pour Boris Lambert

Présent au Kehrweg depuis maintenant six ans et symbole de la formation chez les Pandas, le Belge est dans le viseur du Standard et de l'Union SG. Toutefois, Eupen compte sur le joueur âgé de 22 ans pour se maintenir en D1A.

Indéboulonnable en défense depuis la saison dernière du côté d'Eupen, Boris Lambert n'a pas été aligné d'entrée de jeu pour la première fois de la saison le week-end dernier contre le Standard de Liège. Le joueur âgé de 22 ans espère évidemment retrouver la confiance d'Edward Still qui l’a d’ailleurs lancé dès la première période en remplacement de Gorenc. Quoiqu'il en soit, la formation germanophone compte sur le Rochefortois jusqu'à la fin de la saison et a même sorti les barbelés. Alors que l'Union Saint-Gilloise est venu aux nouvelles concernant le défenseur central, Eupen n'a rien voulu savoir, selon nos informations. Engagée dans la lutte contre la relégation, l’Alliance (15ème, 20 points) ne souhaite pas perdre une pièce majeure de son équipe cet hiver alors qu'il lui reste douze rencontres à disputer. Le champion de Belgique a ensuite proposé de l'acheter et de le laisser en prêt dans les cantons de l'Est jusqu'à l'issue de l'exercice actuel. Les Pandas ont de nouveau dit "nein" car ils veulent que leur joueur soit pleinement concentré sur l'objectif du club, à savoir se maintenir en JPL. Lambert devrait donc au moins rester au Kehrweg jusqu'au mois de juin.