Patrick Goots prévient le KV Malines : "Encore quelques semaines difficiles à venir"

Le KV Malines s'est incliné 2-0 en déplacement à Westerlo.

Les Playoffs 2 s'éloignent à nouveau un peu plus pour le KV Malines en raison de la défaite contre Westerlo. Le KaVé continue à avoir des difficultés à l'extérieur de ses frontières.

"Au Kuipje, il manquait à Nikola Storm, Geoffry Hairemans et Alessio Da Cruz trois gars qui donnent une impulsion offensive. La suspension de Steven Defour, toujours très remonté devant son banc de touche, n'a finalement pas aidé non plus à faire quelque chose à Westerlo", a déclaré Patrick Goots à Gazet van Antwerpen.

"En championnat, Malines a pour l'instant une avance rassurante sur les relégables, mais avec les folles évolutions en bas de tableau, la situation peut vite se retourner. Il faudra encore quelques semaines difficiles au KV Malines pour se mettre définitivement à l'abri."