Certains Diables ont profité du mercato pour franchir un palier, d'autres pour se relancer

Par obligation ou par choix, plusieurs Diables ont changé d'air cet hiver.

Après une Coupe du Monde manquée, certains Diables ont profité de cette fenêtre hivernale pour changer d'air. La majorité d'entre eux l'ont fait pour se relancer après une période difficile, même si l'exemple de Leandro Trossard vient rapidement contrecarrer cette généralité.

D'indésirable de Brighton à potentiel champion d'Angleterre

Ses précédents entraîneurs en ont parfois fait les frais : Leandro Trossard n'est pas l'ego le plus facile à gérer au sein d'un noyau. Déçu d'avoir été placé sur le banc au Qatar au profit d'Eden Hazard, l'ailier gauche s'était pris le chou avec Roberto De Zerbi à Brighton, à tel point que l'entraîneur italien ne voulait plus aligner le joueur le plus décisif de son noyau (7 buts, 3 assists).

D'une potentielle voie de garage au plus beau transfert de sa carrière, tout est allé très vite pour l'ancien du Racing Genk. S'engager dans cet Arsenal-là, leader de Premier League avec cinq points d'avance sur Manchester City, c'est s'offrir une chance de remporter le premier grand trophée de sa carrière, quatre ans après le titre avec les Limbourgeois. C'est aussi se mettre en difficulté, car Gabriel Martinelli tient parfaitement son rang sur le côté gauche, avec 7 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. Un transfert ambitieux pour un joueur qui arrive, à 29 ans, à l'apogée de sa carrière.

© photonews

Sambi Lokonga et Thorgan Hazard à la relance

D'autres n'avaient pas vraiment le choix de quitter leur club respectif. C'est notamment le cas d'Albert Sambi Lokonga qui n'aura côtoyé Trossard à Arsenal que quelques semaines. Déjà en manque de temps de jeu depuis le début de la saison, le milieu de terrain a vu ses espoirs réduits à néant avec l'arrivée de Jorginho en toute fin de mercato. L'ancien joueur d'Anderlecht a donc choisi de se relancer du côté de Crystal Palace, en prêt. Pourquoi pas.

Thorgan Hazard aussi a décidé de se mettre à la recherche de temps de jeu. Sur une voie de garage à Dortmund, le joueur de 29 ans a choisi de rejoindre l'ambitieux PSV Eindhoven de Xavi Simons et... Fabio Silva. Un pari qui ne va certainement pas lui promettre du temps de jeu, mais qui va lui permettre de se battre pour le titre aux Pays-Bas et de disputer la phase finale de l'Europa League, avec un double affrontement coriace contre le FC Séville en 1/16es de finale.

Les jeunes ont aussi beaucoup bougé

Les Diablotins ont quitté notre championnat en grand nombre, et c'est bien dommage. Julien Duranville (Dortmund), Noah Mbamba (Leverkusen), Mika Godts (Ajax Amsterdam), Enock Agyei (prêté par Burnley à Malines), Sekou Diawara (Udinese), Ameen Al-Dakhil (Burnley) et Arne Engels (Augbusg) sont tous partis.

Certains ont, par contre, fait le chemin inverse, comme Yorbe Vertessen (Union Saint-Gilloise) et Hugo Siquet (Cercle de Bruges). D'autres mouvements sont aussi à signaler, comme Pierre Dwomoh (Ostende), Ibe Hautekiet (Standard), Cyril Ngonge (Hellas Verone), Mandela Keita (Antwerp) et Anouar Ait El Hadj (Genk).