Van Bommel prévient Bruges : "Personne n'aime venir ici"

L'Antwerp accueille le Club de Bruges ce dimanche dans un match ô combien attendu.

L'Antwerp, 3e, peut mettre le Club de Bruges à 9 points ce dimanche en cas de victoire. Mais les chiffres, Mark Van Bommel n'y accorde pas tellement d'importance et veut absolument finir le plus haut possible dans le classement à l'rissue de la phase classique.

"Nous devons terminer parmi les 4 premiers, peu importe comment. De préférence avec du beau football, comme nous avons pu proposer ces dernières semaines. Mais cela n'a pas d'importance pour nous de savoir qui sont les 3 autres équipes restantes en play-offs 1. Nous faisons nos propres calculs", a commenté Van Bommel en conférence de presse.

Le coach néerlandais sait que le Bosuil peut se transformer en véritable chaudron lors de matchs au sommet comme celui de ce dimanche. Le public sera là pour pousser le Great Old. "Les matchs de tradition sont toujours bien présents chez les supporters. Nous avons déjà eu des succès dans des grands matchs à domicile, je suis curieux de voir ce qui nous attend dimanche en termes d'atmosphère dans un Bosui comble. Aucun de nos adversaires n'aime venir à Deurne", a prévenu Van Bommel.