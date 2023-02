D'Haene veut tout faire pour maintenir Courtrai en JPL : "Je donnerais tout pour ce club"

Les semaines passent et Courtrai continue à se battre pour quitter la zone rouge au plus vite.

Défaits 1-0 à STVV hier soir, la partie a laissé un goût amer aux Kerels, qui ont concédé un penalty mais en réclamaient un également pour une faute sur Selemani.

"Selemani arrive devant le défenseur qui lui marche sur le pied. C'est clair sur la vidéo, sa chaussure est même trouée suite à ce contact. Mais l'arbitre ne va même pas regarder la VAR. Je ne comprends pas", fustige Kristof D'Haene dans des propos repris par Sporza.

"C'est agaçant, c'est encore contre nous, encore contre Selemani. Au bout d'un moment, vous ne comprenez plus rien. De l'autre côté, Koita se heurte au défenseur avec sa jambe et on donne un penalty. J'ai du mal à digérer cela mais nous ne pouvons plus rien changer maintenant. La fin de saison sera une bataille. Je donnerais tout pour ce club, et je pense qu'il en va de même pour le reste de l'équipe", ponctue le capitaine du KVK

Cette défaite combinée aux victoires de Seraing et d'Eupen, ne fait pas les affaires de Courtrai qui se déplacera au Standard dimanche.