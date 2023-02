Comment Joseph Paintsil a changé de dimension avec Wouter Vrancken

Avec 10 buts et 12 passes décisives en championnat, le Ghanéen fait assurément partie des meilleurs joueurs de la saison. Une chose encore difficilement pensable il y a quelques mois.

Pour remplacer Bernd Storck, le KRC Genk a eu la judicieuse idée de se tourner vers Wouter Vrancken, qui souhaitait passer un cap dans sa carrière après son passage réussi à Malines. Pas d’immenses changements dans le onze de base, mais une toute nouvelle dynamique basée sur des combinaisons rapides au milieu de terrain, avant d’aller chercher l’ailier côté opposé pour retourner le jeu. Et cela fonctionne directement.

Genk enchaîne les succès, pointe rapidement au sommet de la Jupiler Pro League et compte, à l’heure d’écrire ces lignes, sept unités d’avance sur Union qui réalise pourtant une saison encore plus solide que la précédente. Avec 62 points en 24 matchs, les Limbourgeois totalisent une moyenne de 2.58 points par match. Injouables.

Une efficacité à travailler

Sur le côté droit, on retrouve Joseph Paintsil, très souvent alimenté suite à la tactique mise en place et brièvement expliquée ci-dessus. Arrivé en 2018 depuis son pays natal après un passage intéressant à Ferencvaros, le Ghanéen reçoit sa chance pendant 1758 minutes lors de sa première saison, ce qui demeure un total relativement élevé pour un joueur tout juste arrivé et qui prend part à une rotation d’effectif. Très actif et particulièrement rapide, Paintsil met à mal les défenses adverses via sa vitesse, avant de trop généralement croquer son dernier geste. Un constat que l’on peut aussi tirer cette saison avec l’avant d’Eupen Konan N’Dri. 5 buts et 3 passes décisives en 2018-2019, on attend mieux.

De plus en plus fréquemment placé sur le côté gauche – qui n’est pas vraiment son côté de prédilection, même s’il peut y dépanner -, Paintsil peine encore à convaincre et voit son temps de jeu radicalement baisser. 1126 minutes en 2019-2020 pour un but et une passe décisive en championnat, le rendement est bien trop faible.

Enfin lancé ?

L’ailier droit est alors prêté en Turquie, à Ankaragücü, et cela se passe plutôt bien. Titulaire à 24 reprises en 33 matchs, le Ghanéen monte au jeu lors des 9 rencontres restantes. Il participe donc à chacune des rencontres de son équipe et inscrit un total de onze buts, soignant alors sa finition et des mauvais choix dans les derniers gestes qui lui avaient valu quelques critiques dans le Limbourg.

En début de saison dernière, John Van den Brom place Paintsil sur le banc et ne lui fait pas vraiment confiance. Malgré quelques titularisations et autres montées au jeu, le petit format d’1m69 est bloqué par le duo Bongonda – Ito et ne peut s‘imposer. Comme si cela ne suffisait pas, la jeune pépite limbourgeoise Luca Oyen commence à faire son trou, ce qui rend la situation de Paintsil réellement compliquée.

Mais cet été, Wouter Vrancken arrive à Genk et voit Bongonda (Cadiz) et Ito (Reims) quitter le navire. Luca Oyen se déchirant les ligaments croisés en tout début de saison, voici enfin une place de titulaire indiscutable qui s’offre à Joseph Paintsil, qui va totalement rendre la confiance donnée par son nouveau mentor. L’international ghanéen (6 sélections) se retrouve sur son flanc droit de prédilection, a clairement amélioré son efficacité et le montre directement : avec 3 buts et 2 passes décisives lors des 6 premiers matchs, il dépasse déjà le bilan statistique de sa meilleure saison dans le Limbourg.

Dans la course au prochain Soulier d’Or ?

Malgré un petit souci aux ischios survenu à la mi-septembre, Paintsil est de retour un mois plus tard et repart sur les mêmes bases. Coupe du Monde ou pas, celui dont le contrat court jusqu’en 2026 enchaîne, plante un triplé de passes décisives contre Westerlo pour sa première titularisation depuis sa blessure, avant de se rendre décisif à six reprises en cinq matchs.

2023 démarre sur des bases encore plus réjouissantes pour Joseph Paintsil, qui compte déjà 4 buts (buteur lors des 4 derniers matchs) et 4 passes décisives depuis le début de l’année civile. Avec 10 buts et 12 passes en Jupiler Pro League depuis le début de la saison, il fait assurément partie des meilleurs joueurs du championnat et demeure l’une des plus belles révélations de la saison, alors qu’il est connu à l’intérieur de nos frontières depuis près de cinq ans. Bien plus efficace, il s’appuie toujours autant sur sa vitesse pour mettre à mal la défense adverse, mais peut désormais compter sur un réalisme nouveau pour alimenter son compteur statistique et faire basculer les rencontres en faveur du leader du championnat.